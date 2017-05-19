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На Оболони из-за аварии на теплосети провалилась дорога

19 мая в 06:28

Без воды остались жители 25 многоэтажек, движение на проспекте Героев Сталинграда в районе аварии временно перекрыто.

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Фото Киев оперативный

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда из-за аварии на теплосети образовался большой провал в дороге, а без воды остались жители 25 многоэтажных домов.

"Не менее 25 домов осталось без воды! Дорогу полностью перекрыли в обе стороны. Трубам более 35 лет, хотя по регламенту их надо было менять лет 10 назад", - сообщает в Facebook паблик "Киев Оперативный".

Аварию планируют ликвидировать к вечеру. 

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Напомним, вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода.

По материалам: ZN.UA
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Тэги авария дорога Киев обрушение
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