МИД сообщил про необходимые документы для пересечения границы с ЕС после введения безвиза

Набор документов зависит от цели поездки.

МИД рассказал про перечень документов, которые будут необходимы при пересечении европейской границы после безвиза siaivo / Depositphotos

Департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины в своем Facebook расписал документы, которые будут необходимы для пересечения европейской границы после вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом. Департамент отмечает, что пакет документов варьируется от цели проездки.

Необходимыми условиями среди документов для пересечения границы после вступление в действие безвизового режима являются наличие биометрического паспорта, достаточных финансовых средств, а также подтверждения цели поездки. В то же время министерство отмечает, что Евросоюз не имеет исчерпывающего перечня документов для пересечения границ, однако могут порекомендовать разные варианты в зависимости от цели поездки.

В случае деловой поездки необходимы: приглашение от фирмы или органа власти для посещения встречи, конференции или события, которое связано с торговлей, промышленностью или работой. Также это могут быть другие документы, которые демонстрирую наличие торговых или рабочих отношений. Подтверждением цели также являются входные билеты на ярмарки и конгрессы.

В случае поездок с целью обучения или поднятия квалификации: сертификат о зачислении или регистрацию на курсы или школу с целью повышения базовых или профессиональных навыков. Студенческие карты или сертификаты посещаемых курсов.

Для путешествий с целью туризма или по личным причинам: приглашение от принимающей стороны, если вы остановитесь у него, сопроводительный документ от учреждения, предоставляющего помещение, или любой другой приемлемый документ, свидетельствующий о наличии помещения для проживания. Также помогут сопроводительные документы по маршруту, подтверждение заказа организованной путешествия или любого другого приемлемого документа, свидетельствующего о наличии плана путешествия. Важным документом с этой целью поездки может также оказаться обратный билет или билет туда-обратно.

Для поездки с целью участия в научных, политических, культурных, спортивных или религиозных мероприятиях: приглашение, входные билеты, данные о регистрации или программы, в которых указано по возможности название принимающей организации и длительность пребывания, или любые другие приемлемые документы, удостоверяющие цель визита.

Ранее в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины назвали условия, при которых

Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу 11 июня 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.

Подробнее о правилах пересечения границы с ЕС читаейте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".