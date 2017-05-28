Крымский татарин Зейтуллаев прекратил голодовку

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Политический узник России хочет соблюдать пост во время Рамадана.

Руслан Зейтуллаев будет соблюдать пост 15 минут

Гражданин Украины Руслан Зейтуллаев, которого незаконно удерживают на территории РФ по обвинению по "делу Хизб ут-Тахрир", прекратилв связи с желанием соблдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан, пишет портал " Крым. Реалии ".

Решение о прекращении второй голодовки Зейтуллаев принял в пятницу, 26 мая, о его решении на собрании общественного объединения "Крымская солидарность" в Старом Крыму адвокат Эдем Семедляев сообщил в субботу, 27 мая.

Как сообщил защитник политического заключенного, здоровье Зейтуллаева вследствие обеих голодовок не пострадало.

"Он благодарит всех за поддержку, за то, что многие беспокоятся о его здоровье. Сообщил, что здоровье его более-менее нормальное. Две недели назад мы посещали его с Эмилем Курбединовым, общались с ним. Из первой голодовки он нормально вышел, говорит, что вообще никаких проблем не было, а потому решил дальше бороться и объявил почти сразу вторую голодовку, которая длилась 12-13 дней", – рассказал Семедляев.

Напомним, в мае прошлого года оккупационные "власти" Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".

По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.