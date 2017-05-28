Крымский татарин Зейтуллаев прекратил голодовку

Политический узник России хочет соблюдать пост во время Рамадана.
Решение о прекращении второй голодовки Зейтуллаев принял в пятницу, 26 мая, о его решении на собрании общественного объединения "Крымская солидарность" в Старом Крыму адвокат Эдем Семедляев сообщил в субботу, 27 мая.
Как сообщил защитник политического заключенного, здоровье Зейтуллаева вследствие обеих голодовок не пострадало.
"Он благодарит всех за поддержку, за то, что многие беспокоятся о его здоровье. Сообщил, что здоровье его более-менее нормальное. Две недели назад мы посещали его с Эмилем Курбединовым, общались с ним. Из первой голодовки он нормально вышел, говорит, что вообще никаких проблем не было, а потому решил дальше бороться и объявил почти сразу вторую голодовку, которая длилась 12-13 дней", – рассказал Семедляев.
Напомним, в мае прошлого года оккупационные "власти" Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".
Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").
В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".
Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".
По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.Крым.Реалии