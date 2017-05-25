Красный Крест отправил десять тонн медикаментов в ОРДО

Грузовик МККК через украинский пункт пропуска выехал на временно оккупированную территорию.

Красный Крест везет жителям оккупированных территорий медикаменты pravdoryb.info

отправил на временно оккупированные российско-террористическими войсками территории Донбасса десять тонн медикаментов, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве в четверг, 25 мая.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовал грузовой автомобиль от Международного комитета Красного Креста, который перевозил медицинские препараты общей массой почти 10 тонн для жителей Донецкой области", - рассказал он.

Напомним, в феврале этого года правительство Германии выделило на помощь переселенцам с Донбасса 4,5 млн евро. Средства выделены на программы немецкого Красного Креста. Помощь рассчитана до середины 2019 года.