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Красный Крест отправил десять тонн медикаментов в ОРДО

25 мая в 13:52

Грузовик МККК через украинский пункт пропуска выехал на временно оккупированную территорию.

красный крест
Красный Крест везет жителям оккупированных территорий медикаменты
pravdoryb.info
Международный комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные российско-террористическими войсками территории Донбасса десять тонн медикаментов, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве в четверг, 25 мая.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовал грузовой автомобиль от Международного комитета Красного Креста, который перевозил медицинские препараты общей массой почти 10 тонн для жителей Донецкой области", - рассказал он.

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Напомним, в феврале этого года правительство Германии выделило на помощь переселенцам с Донбасса 4,5 млн евро. Средства выделены на программы немецкого Красного Креста. Помощь рассчитана до середины 2019 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги помощь Донбасс грузовик
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