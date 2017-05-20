Коррупция инфицировала государственные институты Украины "вирусом негативного отбора" - Коболев

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Обширная система государственных контролей не смогла победить коррупцию в госкомпаниях.

Глава "Нафтогаза" рассказал о губительных последствиях коррупции tankist276 / Depositphotos

Системная коррупция не просто принесла Украине многомиллиардные убытки, но также инфицировала всю структуру государственных институтов страны "вирусом негативного отбора", в рамках которой умные и порядочные сотрудники покидают систему, уступая место лояльным.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. По его словам, обширная система государственных контролей не смогла победить коррупцию в госкомпаниях..

"Давайте дадим честную оценку эффективности работы всей этой системы — кто вышел победителем в схватке "государственные контроли против коррупции в гос компаниях" по состоянию на сегодня? Берусь утверждать, что коррупция не просто победила с разгромным счетом (а этот счет идет на десятки миллиардов долларов; и даже если у Януковича конфискуют еще 20 млрд долл., то коррупция все равно останется в большом отрыве), но и инфицировала всю систему государственных институтов вирусом негативного отбора: большинство умных и порядочных сотрудников покинули систему, а их место заняли примитивные и лояльные", - говорится в статье.

Коболев указывает, что примитивные кадры не могут качественно выполнять свою работу, что вынуждает их ее имитировать.

"Результат этой трансформации хорошо заметен сейчас — если кто-то из больших начальников ставит задачу разобраться в каком-либо сложном аспекте деятельности, например "Нафтогаза", то шансов у него получить объективную картину практически нет. Скорее всего, ему принесут длинный отчет, полный неподтвержденных фактами домыслов, не позволяющий принять какое-либо решение", - подчеркивает он.

"А это, в свою очередь, означает, что многие решения в части управления госкомпаниями принимаются почти "вслепую". Это как вправлять сломанную кость без рентгена — конечно же, можно, другого выхода-то нет, но успешность подобных манипуляций по сравнению с общепринятой мировой практикой явно проигрывает", - заключает глава "Нафтогаза".

Подробнее о проблеме коррупции в госкомпаниях читайте в статье Андрея Коболева "Победить себя" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".