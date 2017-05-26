"Комиссия штаба" террористов обнаружила огрехи обороны вблизи Докучаевска - ИС

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Сами боевики о существующих проблемах знают, но ликвидировать не спешат.

Боевики в Донбассе не спешат укреплять оборону VK/Фёдор Болдырев

"Комиссия штаба корпуса" боевиков террористической организации "ДНР" провела проверку в, оперирующих юго-восточнее Докучаевска. В ходе проверки обнаружен ряд упущений по организации системы обороны оккупантов, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, среди обнаруженных проблем:

- отсутствие тактических резервов на целом ряде участков;

- нарушение выдержки расстояний по глубине обороны;

- организация обороны в один эшелон, сильная растянутость и "очаговость";

- "закрытие" подразделениями участков, "значительно превышающих нормативы".

"Проверяющие" также выяснили, что "противник полностью в курсе слабых сторон организации обороны на данном участке".

Напомним, ранее в разведке сообщили о том, что российское оккупационное командование в форсированном темпе устраняет недостатки, выявленные во время работы комиссии Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ. К работам по инженерному оборудованию передовых позиций террористы привлекли курсантов так называемого "Донецкого высшего общевойскового училища".

Тем временем боевики террористической организации "ЛНР" провели работы по укреплению собственных позиции вблизи Станицы Луганской бетонными блоками.