Командование ВМС Украины планирует создать фонд служебного жилья для офицеров



Для обеспечения жильем флотских офицеров также могут применить иностранный опыт.

Командование ВМС еще думает, где взять квартиры для офицеров mil.gov.ua

Военно-морских силах Украины разрабатывают несколько вариантов создания фонда служебного жилья для офицеров. Для решения "квартирного вопроса" также изучается зарубежный опыт.

"Надо создавать фонд служебного жилья для командира каждой воинской части. Чтобы когда офицер приходил на службу, у него не болела голова, где размещать семью. Или взять за основу пример вооруженных сил других стран, когда при выпуске офицерам выдается сертификат накопления средств до 20 лет службы, или беспроцентный заем на квартиры", - заявил командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко в комментарии журналистам, пишет "Укринформ".

По его словам, офицеры ВМС часто уходят со службы из-за отсутствия жилья.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак поручал Вороченко до конца 2016 года решить вопрос с обеспечением жильем военных моряков, передислоцированных в 2014 году на материковую часть Украины из оккупированного Крыма.

В начале июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко пообещал до конца того же года передать военным морякам 2 общежития в Одессе, а также анонсировал предоставление кредитов на жилье военнослужащим ВМС Украины.