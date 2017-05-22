Коллаборационисты ОРЛО оклеили дома Луганска проукраинской агитацией – ИС

При помощи действий под видом "украинских ДРГ" сепаратисты пытаются мобилизовать население в ряды боевиков и "общественных активистов".

В "ЛНР" решили не ждать "украинских диверсантов", а работать вместо них РИА Новости

В так называемом "Министерстве государственной безопасности" террористической организации "ЛНР" придумали новый способ "", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Сразу в нескольких городах и поселках оккупированных районов Луганской области, и в самом Луганске, в публичных местах и на стенах общественных зданий появились наносимые агентурой "МГБ ЛНР" хорошо различимые и видимые издалека надписи якобы проукраинского содержания, но с добавлением нацистских лозунгов и символики. В частности, некоторые из "призывов" сопровождаются изображением свастики.

По словам Тымчука, в ряде случаев использовались листовки с крупным шрифтом и такими же лозунгами и символикой.

В "МГБ" коллаборационистов рассчитывают на то, что данные мероприятия "повысят бдительность" населения оккупированных территорий, а также увеличат количество боевиков НВФ и "активистов" в рядах "ОД "Мир Луганщине" на волне общественного возмущения действиями "агентуры киевской хунты".

Кроме того, результат работы агентуры сепаратистов призван отвлечь внимание граждан от социально-экономических проблем в "ЛНР" и снизить градус протестных настроений в обществе.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей население в принудительном порядке привлекают к празднованию "дней республик" 11 и 12 мая. Руководителям местных "горисполкомов" угрожают увольнением в случае низкой явки.