Российские кураторы требуют у коллаборационистов увеличить количество "патриотов" в рядах "общественных движений" Луганщины.

В ОРЛО есть "республика", но не хватает ее "патриотов" РИА Новости

Лидеры подконтрольного главарюИгорю Плотницкому "общественного движения "Мир Луганщине""получили указание российских кураторов активизировать процесс вербовки жителей временно оккупированных территорий в ряды "организации", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Согласно "разнарядке", к 1 сентября текущего года в "общественном движении" должно состоять 100 тысяч человек. В настоящее время в нем состоит 88 тысяч.

"С целью выполнения данного указания, главари территориальных организаций "ОД "Мир Луганщине" прибегают к фальсификациям путем включения в ряды движения умерших, а также граждан, покинувших временно оккупированную территорию", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей население в принудительном порядке привлекают к празднованию "дней республик" 11 и 12 мая. Руководителям местных "горисполкомов" угрожают увольнением в случае низкой явки.