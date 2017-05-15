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В ОРЛО списки "общественных активистов" дополняют "мертвыми душами" - ИС

15 мая в 11:22

Российские кураторы требуют у коллаборационистов увеличить количество "патриотов" в рядах "общественных движений" Луганщины.

ДНР1
В ОРЛО есть "республика", но не хватает ее "патриотов"
РИА Новости
Лидеры подконтрольного главарю террористической организации "ЛНР" Игорю Плотницкому "общественного движения "Мир Луганщине""получили указание российских кураторов активизировать процесс вербовки жителей временно оккупированных территорий в ряды "организации", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Согласно "разнарядке", к 1 сентября текущего года в "общественном движении" должно состоять 100 тысяч человек. В настоящее время в нем состоит 88 тысяч.

"С целью выполнения данного указания, главари территориальных организаций "ОД "Мир Луганщине" прибегают к фальсификациям путем включения в ряды движения умерших, а также граждан, покинувших временно оккупированную территорию", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей население в принудительном порядке  привлекают к празднованию "дней республик" 11 и 12 мая. Руководителям местных "горисполкомов" угрожают увольнением в случае низкой явки. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги движение Луганщина общественность Тымчук ЛНР
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