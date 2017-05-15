Киевсовет планирует запретить ПО российских компаний

Расходы на внедрение отечественного программного обеспечения будут даже меньшими, чем годовое обслуживание ПО из страны-агрессора.

Киевсовет запретит ПО страны-агрессора для закупок kievcity.gov.ua

Постоянная комиссияпо вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала проект решения, который предусматривает принятие мер по кибербезопасности.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, документ предлагает запретить использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанных и изготовленых российскими компаниями. Данный запрет будет распространяться на местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации. Также запрещается использование ПО страны-агрессора для закупок.

Согласно проекту решения, в течение этого года исполнительный орган Киевсовета (КГГА) должен разработать и внедрить отечественные программные продукты, которыми будут пользовать органы местной власти и коммунальные предприятия. При этом затраты из городского бюджета не нужны.

"Это не требует дополнительного финансирования. Расходы на программное обеспечение состоят из двух частей — это фактически, когда оно продается, то есть продажа лицензии, а потом ежегодное обслуживание, то есть российские программы ежегодно забирают деньги из нашего бюджета. Мы уже имеем опыт — когда были запрещены российские антивирусные программы, мы тогда использовали зарубежные аналоги. Сейчас мы планируем применить конкурентный переход, создать собственное ПО. И затраты на внедрение программы будут даже меньшими, чем ее годовое обслуживание. Соответственно Киев ничего не теряет", - отмечают разработчики программного обеспечения.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала проект решения и поручила Департаменту информационно-коммуникационных технологий провести инвентаризацию программного обеспечения, которое применяется в Киевсовете и КГГА. А также разработать и представить на согласование комиссии план мероприятий по внедрению отечественного программного обеспечения для нужд местных органов власти.

В январе 2015 года Киеврада поддержала постановление Верховной Рады Украины о признании Российской Федерации государством-агрессором.