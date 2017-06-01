Киевский городской центр реабилитации детей с инвалидностью провел smart-марафон "Защити мои права"

Патриарх Филарет посетил детей, живущих с инвалидностью.

Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет посетил Киевский городской центр реабилитации детей с инвалидностью. Визит Патриарха запланирован в рамках детского smart-марафона "Защити мои права", посвященного Международному дню защиты детей. Святейший Патриарх Филарет освятил помещения центра, а также пообщался с детьми и персоналом. "Детский марафон прав" инициирован с целью привлечения внимания общества к реализации прав детей с инвалидностью на образование, свободу слова, получение профессии, медицинскую и реабилитационную помощь, свободное высказывание личного мнения. Во время мероприятия проведены мастер-классы по народному творчеству, кулинарному мастерству, рисованию, аквагриму и т.п. Дети создали собственное дерево желаний, а родители ознакомились с работой новосозданного шоу-рума средств технической реабилитации, где можно заказать и оформить коляски, ортопедическую обувь, протезы, средства физической реабилитации. Киевский городской центр реабилитации детей с инвалидностью - учреждение совсем молодое, но уже громко заявляет о себе как современное инновационное семейноориентованное реабилитационное учреждение. Философия центра описывается одним словом: "ВМЕСТЕ": ребенок - семья - специалист - громада.

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