Киевские власти ожидают до 60 тысяч туристов на финал Лиги чемпионов-2018

Жители Киева в целом поддерживают проведение в городе крупных мероприятий. Город примет десятки тысяч болельщиков.
"Дополнительных расходов не будет. Будет только наша концентрация на отдельных локациях, приближенных к стадиону или аэропорту в Жулянах", - сказал он на брифинге в Киеве.
По его словам, в Киеве ожидают 60 тыс. туристов на финал ЛЧ, также трансляцию посмотрят около 600 млн.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 83% киевлян поддерживают проведение в столице в 2018 году финала Лиги Чемпионов УЕФА по футболу.
Напомним, что в мае 2017 года в Киеве прошел конкурс Евровидение. По данным опроса компании GfK Ukraine, абсолютное большинство гостей Евровидения (92%) хотели бы снова вернуться в Украину. Более половины опрошенных (54%) заявили, что Украина станет членом ЕС уже в следующие пять лет. Такого мнения придерживаются в одинаковой степени как представители самих стран ЕС (53%), так и те, кто не принадлежит к еэсовским странам.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,