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Киевские власти ожидают до 60 тысяч туристов на финал Лиги чемпионов-2018

29 мая в 12:18

Жители Киева в целом поддерживают проведение в городе крупных мероприятий. Город примет десятки тысяч болельщиков.

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Киев снова ожидает наплыва футбольных болельщиков
Андрей Товстыженко
Киев начал подготовку к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский", сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис.

"Дополнительных расходов не будет. Будет только наша концентрация на отдельных локациях, приближенных к стадиону или аэропорту в Жулянах", - сказал он на брифинге в Киеве.

По его словам, в Киеве ожидают 60 тыс. туристов на финал ЛЧ, также трансляцию посмотрят около 600 млн.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 83% киевлян поддерживают проведение в столице в 2018 году финала Лиги Чемпионов УЕФА по футболу.

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Напомним, что в мае 2017 года в Киеве прошел конкурс Евровидение. По данным опроса компании GfK Ukraine, абсолютное большинство гостей Евровидения (92%) хотели бы снова вернуться в Украину. Более половины опрошенных (54%) заявили, что Украина станет членом ЕС уже в следующие пять лет. Такого мнения придерживаются в одинаковой степени как представители самих стран ЕС (53%), так и те, кто не принадлежит к еэсовским странам.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Киев город
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