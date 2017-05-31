Киев практически не ведет информационную работу с жителями ОРДЛО – мнение

Украинский мейнстрим ведет себя так, словно не замечает войны.

За три года война и оккупация части Донбасса так и не были проговорены в национальном эфире Радіо Свобода

Киевская власть фактически не ведет информационную работу с жителями оккупированных территорий Востока Украины, пишет в своей статье дляСтанислав Васин.

По его словам, за минувшие три года война и оккупация территорий Донбасса так и не были проговорены в национальном эфире, а в адрес украинцев, оставшихся в ОРДЛО, не прозвучало ни одного обращения от президента. Помимо этого, не названо ни одного реального срока деоккупации, а сама стратегия возвращения оккупированных территорий отсутствует.

"Однако если возвращение Донбасса под украинский контроль буксует по объективным военно-политическим причинам, то совершенно неясно, почему государство так легко и скоро отказывается от тех, кого считает своими. На протяжении трех лет наши спецслужбы ломают голову над тем, как информационно пробиться на оккупированную территорию, что само по себе уже показательно. Показательно потому, что оккупированный Донбасс в сознании большинства по ту сторону блокпостов — словно призрак: пустой, без людей. Тогда как гуманитарная составляющая этого конфликта — сами люди — сотнями тысяч ежемесячно пересекают линию разграничения, не ощущая на себе никакой информационной работы с украинской стороны", – говорится в статье.

По словам Васина, круглосуточному массиву российской пропаганды на оккупированных территориях Украины сегодня сложно противопоставить что-либо в техническом смысле.

"Приходится ли после этого удивляться, что большинство "оставшихся" (уже устойчивое здесь выражение) в оккупации, как минимум, безразлично относятся к Украине, совершенно не реагируя на ее новейшую историю после Майдана, боясь и не понимая ее? "ДНР" ставит на будущее, мы — воюем на фронтах прошлого. Пока насущную повестку дня украинского информационного — да и политического — пространства занимает вопрос блокировки российских социальных сетей и празднования 9 Мая, в "республике" круглосуточно воспитывают новое поколение, тем самым углубляя оккупацию — не получая ни километра новой земли", – констатирует автор.

Васин подчеркивает, что украинская сторона, фактически, никак не отвечает на работу российких пропагандистов в ОРДЛО, хотя жители оккупированных территорий регулярно пересекают линию разграничения.

"Украинский мейнстрим ведет себя так, словно не замечает войны. Словно нет тех десятков тысяч людей, которые вот уже четвертый год мерзнут/изнывают от зноя на блокпостах, при этом путешествуя за украинскими продуктами и пенсиями, а затем возвращаются в "ДНР" и вновь проклинают все, что связано с Украиной. Неопределенность позиции, ее ситуативность, недостатки жизни в "республике" — вот, казалось бы, та благодатная почва, которая должна подтолкнуть Киев начать реальную деоккупацию региона — с его населения, "с головы"", – говорится в статье.

Автор отмечает, что за период конфликта украинские СМИ, волонтеры и спецслужбы собрали собрали огромный массив материала, который, мог бы вывести восприятие конфликта на Востоке Украины за рамки шаблонов "нацистов" и "колбасы", позволив взглянуть на ситуацию шире.

Подробнее о проблемах деоккупации ОРДЛО читайте в статье Станислава Васина "Талант терять" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".