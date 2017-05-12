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Керченский мост может превратить Азовское море в залив – прокуратура

12 мая в 02:23

Открыто уголовное производство в связи с нарушениями экологической безопасности при строительстве Россией моста через Керченский пролив.

Керченский мост
Керченский мост может спровоцировать экологическую катастрофу
FlashCrimea
Экологические нарушения при строительстве Россией моста через Керченский пролив могут превратить Азовское море в залив Черного моря. Строительство может повлечь за собой региональную экологическую катастрофу. К таким выводов, руководствуясь выводами специалистов, пришли в прокуратуре Автономной республики Крым, в связи с чем открыто уголовное производство из-за нарушения правил экологической безопасности субъектами хозяйственной деятельности при строительстве Керченского моста, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"По имеющейся у прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Итак, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе", - говорится в сообщении.

В прокурате отметили, что "в нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строится объект, который вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожения".

 Ссылаясь на выводы специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, в прокуратуре пришли к выводу: ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

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Как сообщалось, в сентябре в ходе визита в Керчь в оккупированном Крыму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство с трудом "изыскивает" деньги на строительство Керченского моста. 

Общая стоимость Керченского моста — 228 млрд руб., генподрядчик — ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного — в 2019 году.

 

Строительство моста началось в мае 2015 года. Как писала в статье в ZN.UA Валентина Самар, Украина никак не отреагировала на начало строительства, хотя и после аннексии Крыма воды Керченского пролива (как и Азовского моря) являются внутренними водами Украины и Российской Федерации.

По материалам: ZN.UA
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Тэги мост экология Керчь Крым Россия Украина
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