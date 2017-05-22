Каталония провозгласит независимость, если Мадрид откажет ей в праве на референдум – СМИ

Проект документа, который предполагает провозглашения независимости уже есть в местном парламенте Каталонии.

Каталония хочет независимости через референдум, но может ее провозгласить и без него

В парламенте Каталонии находится проект закон, который предполагает провозглашение независимости региона, в случае отказа правительствав проведении референдума о независимости. Референдум, который требуют провести лидеры Каталонии, должен состояться осенью этого года, сообщает издание El Pais.

Проект закона предполагает немедленное провозглашение парламентской республики Каталонии, в случае отказа официального Мадрида в проведении референдума 24 сентября или 1 октября этого года.

Ранее сообщалось, что тысячи протестующих собрались вокруг суда в Барселоне, где должныАртура Маса. Экс-главу обвиняют в проведении незаконного референдума по отделении Каталонии в 2014 году.