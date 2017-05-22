Каталония провозгласит независимость, если Мадрид откажет ей в праве на референдум – СМИ

Проект документа, который предполагает провозглашения независимости уже есть в местном парламенте Каталонии.
Каталония хочет независимости через референдум, но может ее провозгласить и без него
В парламенте Каталонии находится проект закон, который предполагает провозглашение независимости региона, в случае отказа правительства Испании
в проведении референдума о независимости. Референдум, который требуют провести лидеры Каталонии, должен состояться осенью этого года, сообщает издание El Pais.
Проект закона предполагает немедленное провозглашение парламентской республики Каталонии, в случае отказа официального Мадрида в проведении референдума 24 сентября или 1 октября этого года.
Ранее сообщалось, что тысячи протестующих собрались вокруг суда в Барселоне, где должны судить бывшего главу Каталонской автономии
Артура Маса. Экс-главу обвиняют в проведении незаконного референдума по отделении Каталонии в 2014 году.
По материалам:
ZN.UA