Кабмин принял решение о ликвидации Госсанэпидслужбы

В правительстве признали нецелесообразность существования ведомства, так как его функции выполняют другие органы исполнительной власти.

Ликвидацией ГСЭС займется спецкомиссия kiev.vgorode.ua

Кабинет министров ликвидировал. Соответствующее решение оформлено постановлением №348 от 29 марта.

"Дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба", – сказано в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства в понедельник, 22 мая.

Кабмин отменил решение о реорганизации Госсанэпидслужбы путем ее присоединения к Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для ликвидации ведомства решено создать соответствующую комиссию.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции как межрегиональный территориальный орган и передал его функции соответствующим структурным подразделениям в центральном аппарате НПУ и ее территориальных органах.