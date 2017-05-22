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Кабмин принял решение о ликвидации Госсанэпидслужбы

22 мая в 23:04

В правительстве признали нецелесообразность существования ведомства, так как его функции выполняют другие органы исполнительной власти.

ДСЕС
Ликвидацией ГСЭС займется спецкомиссия
kiev.vgorode.ua
Кабинет министров ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу. Соответствующее решение оформлено постановлением №348 от 29 марта.

"Дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба", – сказано в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства в понедельник, 22 мая.

Кабмин отменил решение о реорганизации Госсанэпидслужбы путем ее присоединения к Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для ликвидации ведомства решено создать соответствующую комиссию.

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Напомним, в декабре прошлого года Кабмин ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции как межрегиональный территориальный орган и передал его функции соответствующим структурным подразделениям в центральном аппарате НПУ и ее территориальных органах.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Госсанэпидслужба Кабмин ГСЭС
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