Израиль вынуждает Киев провести новые испытания необходимых ВСУ средств связи, несмотря на выбор военных в пользу турецкого поставщика

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Специалисты, близкие к принятию решений, говорят о беспрецедентном политическом влиянии Израиля.

Украине необходимо будет сделать выбор между израильским и турецким поставщиками средств связи для ВСУ

Израильская сторона вынуждает Киев провести повторные испытания по определению необходимых ВСУ средств связи, на основании которых Украина должна будет сделать окончательный выбор между продукцией израильских и турецких поставщиков.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Автор указывает, что в 2014-2016 гг. Генштабом ВСУ была проведена кропотливая работа по определению основных типов необходимых ВСУ средств УКВ-связи, включая соответствующие испытания. После долгого тестирования поставщиком была выбрана турецкая компания Aselsan.

По словам эксперта, данное решение было закреплено должностными лицами: свои подписи на соответствующих документах поставили начальник Генштаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко и министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак. Решение было в официальном порядке доведено до секретаря Совбеза Александра Турчинова.

Кроме того, об избрании поставщиком компании Aselsan министр обороны Полторак 7 декабря 2016 года официальным письмом проинформировал министра национальной обороны Турции Фикри Ишика.

Бадрак отмечает, что принятое решение имеет солидное техническое обоснование. В частности, оно предусматривает создание высокотехнологичных линий по производству в Украине новых средств связи, получение передовых технологий от турецкой стороны, а также встречную продажу Турции оборонной продукции Украины. Кроме того, турецкие партнеры согласились на выгодное для Украины кредитование проекта. Проект, при этом, уже начал реализовываться: на осень запланировано начало работ по переоснащению новыми средствами связи одной бригады ВСУ.

Как указывает аналитик, несмотря на это, возникли признаки того, что проект может быть пересмотрен, вплоть до смены поставщика.

"Израильская сторона попросту вынуждает Киев провести повторные испытания по несколько иным методикам. Специалисты, близкие к принятию решений, говорят о беспрецедентном политическом влиянии Израиля. Если бы на кону был не имидж Украины на международном рынке, можно было бы восхищаться филигранной работой израильской команды. После того как украинский премьер засобирался с вояжем в Тель-Авив, менеджеры компании Elbit Systems буквально забросали письмами с рекомендациями проведения новых испытаний секретаря СНБОУ А.Турчинова, а посол Израиля Элиав Белоцерковски провел многозначительную встречу министром обороны Украины, генерал Полторак распорядился повторные испытания все же проводить...", - оттмечает он.

По словам специалиста, формально, после предварительного отбора отбора претендентами в 2016 году оставались две компании: израильская Elbit Systems и турецкая Aselsan. При этом, Elbit Systems на миром рынке представлены куда более широко, чем пробивающая дорогу в качестве экспортера Aselsan. Несмотря на это, украинская сторона в силу ряда причин отдала предпочтение турецкой компании.

"Возможно, опыт и успех вскружил голову менеджерам израильской компании, и они недооценили конкурента. Потому что на завершающий этап испытаний представители Elbit Systems не прибыли. Украинский персонал, в отличие от конкурентов, не обучили. К этому в процессе осуществления выбора добавились досадные недостатки. Во-первых, продукция Elbit Systems не в полной мере соответствует стандартам НАТО (а именно —NATO STANAG 4246 и NATO STANAG 4204). Во-вторых, как оказалось, израильская компания не может обеспечить потребностей связи для Воздушных сил ВСУ и для ВМСУ, а также не обеспечивает интеграции с имеющимися средствами связи (в частности, с теми же "моторолами"). В-третьих, выбор Elbit Systems обойдется Украине на треть дороже (переоснащение бригады — на 28–29% по сравнению с турецкими средствами связи). В-четвертых, в отличие от компаний Aselsan и Harris, израильский поставщик не открыл в Украине сервисного центра и не передал алгоритмов шифрования и кодов шифров (в соответствии с указанными причинами средства связи Elbit Systems так и не введены в эксплуатацию ВСУ")", - отмечается в статье.

Аналитик также обращает внимание на близкие связи израильских поставщиков с российской стороной, что влечет за собой немалый риск для ВТС.

Бадрак констатирует, что "шараханья" от одного партнера к другому могут привести к отмене запланированного проекта, от реализации которого зависит обороноспособность государства. Срыв проекта с Aselsan также станет серьезным ударом по репутации Украины на рынке.

Подробнее о проблемах обеспечения ВСУ и других вооруженных формирований государства современными средствами связи читайте в статье Валентина Бадрака "Расшатанные "нервы" армии. Почему на четвертом году войны ВСУ по-прежнему не обеспечены современной защищенной системой связи" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".