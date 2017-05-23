Из Лукьяновского СИЗО хотят сделать ночной клуб

Территория следственного изолятора также вызывает большой интерес у застройщиков.

Один из инвесторов заинтересован в постройке ночного клуба на месте Лукьяновского СИЗО byut.com.ua

Министерство юстиции Украины заявляет, что инвестор выразил заинтересованность в постройке ночного клуба на месте Лукьяновского следственного изолятора

"У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб - баланду подавать в стальной посуде. Поэтому мы все будем конечно обсуждать - спросим у местной власти, у общественности", - сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передают "Українські новини".

Севостьянова при этом подчеркнула, что территория Киевского СИЗО вызывает большой интерес у застройщиков, поскольку потенциально составляет около 100 тыс. кв. м.

Напомним, что 2 февраля Минюст выставил на продажу Львовское и Лукьяновское СИЗО. Изоляторы признаны непригодными к проживанию людей.