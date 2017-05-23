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Из Лукьяновского СИЗО хотят сделать ночной клуб

23 мая в 11:23

Территория следственного изолятора также вызывает большой интерес у застройщиков.

Киевское СИЗО
Один из инвесторов заинтересован в постройке ночного клуба на месте Лукьяновского СИЗО
byut.com.ua
Министерство юстиции Украины заявляет, что инвестор выразил заинтересованность в постройке ночного клуба на месте Лукьяновского следственного изолятора.

"У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб - баланду подавать в стальной посуде. Поэтому мы все будем конечно обсуждать - спросим у местной власти, у общественности", -  сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передают "Українські новини".

Севостьянова при этом подчеркнула, что территория Киевского СИЗО вызывает большой интерес у застройщиков, поскольку потенциально составляет около 100 тыс. кв. м.

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Напомним, что 2 февраля Минюст выставил на продажу Львовское и Лукьяновское СИЗО. Изоляторы признаны непригодными к проживанию людей.

По материалам: Українські новини
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Тэги клуб СИЗО территория застройщик Минюст
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1 комментарий
  • Qwer Rewq Сегодня, 11:37 На сколько увеличится расход бензина, чтобы возить заключенных из предместий в центры городов в суды или к следователям, и следователям ездить в эти загородные СИЗО? А затраты на транспорт? Потери времени? Сопровождение охраны? "Свои положили глаз" на территории в центре городов, а что будет дальше - после нас хоть потоп. Нужно временно переселить заключенных, снести все постройки и отстроить заново, после этого вернуть заключенных в новые строения. На один бензин и машины за несколько лет уйдет столько средств, что эти СИЗО заново можно будет отстроить несколько раз. Ответить Цитировать Пожаловаться
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