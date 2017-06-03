Историки усомнились в дате основания города Днепр

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Историки настаивают, что Днепр на 252 года старше, чем принято считать.

Днепр, как выяснилось, на 252 года старше, чем считалось tov-tob.livejournal.com

Историки считают, что город Днепр основан раньше, чем принято считать и ставят под сомнение официальную дату его появления – 1776 год. Они настаивают, что официальную историю города следует включить 252 казацкого этапа.

Такую версию высказал директор Института истории Днипра, доцент Днипровского национального университета им. Олеся Гончара Олег Репан, пишет "Укринформ".

"Опираясь на методологические наработки профессора Ирины Ковалевой и декана исторического факультета ДНУ профессора Свитленко мы говорим о билинейной и полицентричной концепции возникновения города. Билинейность означает учет значения как правобережных, так и левобережных поселений в истории города, а полицентричность показывает важность различных поселений (их крепостей, церквей, ярмарок, перевозов) для формирования современного города. Поэтому мы настаиваем на включении казацкого этапа в официальную историю города, ведь он был искусственно изъят, чтобы утвердить российский приоритет в возникновении г. Днипро", - объяснил историк.

Позиция ученых основана на результатах археологических исследований, которые с начала 2000-х годов до 2012-го проводились на Самар-Богородицкой крепости под руководством доктора исторических наук, профессора Ирины Ковалевой. В ходе раскопок получе ряд артефактов, которые четко показывают непрерывность культурного слоя от 1520-х годов: монеты, товарные пломбы, жилье. Поэтому, считают ученые, следует говорить о 1524 годе как о начале города. Фактически здесь существовало поселение городского типа, которое обеспечивало функционирование перевоза, имело очень мощное ремесло, здесь были укрепления, собиралось пошлины. Позже, с 1688 года существовала Богородицкая крепость. Ее разрушили в 1711 году, но жизнь здесь не прекращалась в 1710-1720-х годах, а во время русско-турецкой войны укрепления восстановили. И уже в 1770-х годах Екатеринослав Кильченский построили именно потому, что Старосамарская крепость была его форштадтом и прикрывала его от возможного вражеского нападения.

Инициатива ученых о пересмотре возраста города будет вынесена на общественное обсуждение.

Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада по закону о запрете пропаганды коммунистической и нацистской символики переименовала город Днепропетровск в город Днепр. Проект постановления № 3864 поддержали 247 народных депутатов.