Харьковский бронетанковый завод подготовил для ВСУ новую партию "летучих" танков Т-80

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По итогам ремонта каждый танк прошел испытание на полигоне, в ходе которого были проверены все его системы.

Украинские десантники получат очередную партию танков Т-80 с газотурбинным двигателем Укроборонпром

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", подготовило к передаче высокомобильным десантным войскам Украины очередную партию основных боевых танков Т-80.

Как сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", за свои скоростные характеристики, обеспеченные газотурбинным двигателем мощностью в 1250 л.с., танк прозвали "летучим". Т-80 разгоняется до скорости в 70 км/ч.

Отмечается, что силами Харьковского бронетанкового завода был в короткие сроки проведен комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огнем, повышения защищенности техники, а также прочие работы.

По итогам ремонта каждый танк прошел испытание на полигоне, в ходе которого были проверены все его системы. Испытания включали в себя стрельбы и пробег на 100 километров.

В "Укроборонпроме" отмечают, что ВДВ Украины начали получать танки, которые никогда не состояли на вооружении данного рода войск. В 2015 году новые танки значительно повысили огневую мощь подразделений ВДВ, выполняющих задачи в АТО.

Украинские предприятия в сжатые сроки восстановили технологический процесс восстановления танков Т-80, которые были сняты с вооружения и хранились под открытым небом.

В результате данной работы, в каждой из пяти бригад ВДВ ВСУ сформирована танковая рота.

Ранее сообщалось, что военнослужащие танкового взвода 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ приняли участие в танковых состязаниях The Strong Europe Tank Challenge 2017, которые проходят в баварском Графенвире, Германия.