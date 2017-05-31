Гройсман выступил за продажу "Укрспирта"

Премьер не считает, что "Укрспирт" нужен государству.

Укрспирт необходимо продать на аукционе, считает Гройсман

Государственное предприятие "Укрспирт" нужно продать через через открытый аукцион, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Укрспирт надо продать, зачем он государству. Должен быть абсолютно прозрачный аукцион и пусть покупают", - цитирует "Укринформ" заявление Гройсмана на заседании правительства.

Напомним, в ноябре прошлого года правительство утвердило законопроект о приватизации госпредприятия "Укрспирт".

Перед началом приватизации правительством будут утверждены мощности действующих спиртзаводов. Позже Фонд госимущества выставит их на публичные торги.

Совокупная мощность производящих пищевой спирт заводов, составит порядка 19 млн – это оценочная мощность внутреннего потребления и экспорта спирта.