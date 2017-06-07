Гройсман опроверг слухи о планах отправить в отставку главу Минэнерго Насалика

Премьер заверил, что если у него будут претензии к кому-то из министров, то он скажет об этом публично.

Слухи об отставке Насалика были преждевременными

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг слухи о планах отправить в отставку министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Как сообщает "112 Украина", об этом он заявил в ходе заседания правительства, комментируя соответствующую информацию, появившуюся в СМИ.

"Вчера узнал в прессе, что я отправляю вас в отставку. Хочу сказать "фантазерам": или перестаньте что-то употреблять, чтобы не было разных мыслей… Если у меня будут какие-то претензии к кому-то из министров, я публично об этом скажу. Я не собираюсь ни с кем заниматься кулуарщиной. Поэтому все доброчестные люди могут спокойно не переживать об этом, а все, кто фантазирует... фантазеры, что я могу сказать", - прокомментировал Гройсман.

Напомним, 31 мая Юрий Стець подал председателю Верховной Рады заявление об отставке с должности министра информационной политики Украины.