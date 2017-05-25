Грицак готов уйти в отставку с должности главы СБУ, но пока об этом с ним не говорили

Глава СБУ признался, что за два года "очень устал от этой работы".

Грицак уже думает о своей отставке Сайт президента Украины

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что готов уйти в отставку, но пока на эту тему с ним никто не разговаривал.

"Со мной на эту тему никто не говорил", – сказал Грицак журналистам, рассказывая о своей возможной отставке.

"Если будет принято решение в установленном законом порядке, президент подаст (представление) и проголосует Верховная Рада, я пойду в отставку с удовольствием, возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда приехал - из зоны АТО", - отметил он.

Грицак признался, что почти за два года руководства СБУ "очень устал от этой работы".

Василий Грицак возглавляет СБУ с июля 2015 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что сына главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Олега назначили начальником отдела прокуратуры Киевской области, контролирующего деятельность СБУ