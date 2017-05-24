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ГПУ сообщила о подозрении бизнесмену Грановскому

24 мая в 12:38

Грановского подозревают в фиктивном предпринимательстве и уклонении от налогов. 

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Генпрокуратура объявила о подозрении Александру Грановскому
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины объявили о подозрении бизнесмену Александру Грановскому. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, а также фиктивном предпринимательстве.

О подозрении сообщили в рамках досудебного расследования преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции "Тедис Украина". Пресс-служба ГПУ сообщает, что Грановский, по предварительному сговору со служебными лицами "Тедис Украина", "создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями".

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook уточнила, что речь идет именно об олигархе Александре Грановском, а не его однофамильце - народном депутате от фракции БПП.

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Напомним, 26 апреля прокурор Юрий Луценко сообщил, что компания "Тедис Украина" уплатила 300 миллионов гривень штрафа, а у ее руководства были проведены обыски. По словам генпрокурора, ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании "Тедис" - граждан РФ.

11 мая Печерский районный суд Киева снял арест со счетов оптового дистрибьютора сигарет "Тедис Украина". Согласно постановлению, в апреле текущего года суд арестовал денежные средства "Тедиса" на счетах в "ПриватБанке" и "Райффайзен Банке Аваль", после чего компания обратилась в суд с ходатайством об отмене соответствующего решения.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина преступление ГПУ расследование
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