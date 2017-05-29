Геращенко выступила за принятие ассамблеей ОБСЕ резолюции в связи с гибелью наблюдателя в Донбассе

Правительства стран-участниц ОБСЕ должны жестко и публично реагировать на подобные факты, подчеркнула первый вице-спикер Рады.

Правительства стран-участниц ОБСЕ не должны закрывать глаза на агрессию против наблюдателей СММ Deutsche Welle (Русская редакция)

Гибель в Донбассе наблюдателяи эпизоды сексуальных домагательств к представителям мониторинговой миссии должны стать поводом для принятия резолюции на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"В Минской группе мы будем "додавливать" представителей ОРДО и ОРЛО провести всестороннее расследование фактов гибели и фактов сексуального домогательства: чтобы были установлены фамилии, чтобы виновные были наказаны. Мы считаем, что этот случай должен стать специальным фактом для принятия резолюции на Парламентской ассамблее ОБСЕ", - заявила Геращенко в ходе встречи с постоянными представителями стран – участников ОБСЕ.

По ее словам, в подобных случаях нет места политике – "тут совместное невосприятие жестокости и невосприятие антигуманных методов".

Геращенко подчеркивает, что правительства стран-участниц ОБСЕ должны жестко и публично реагировать на подобные факты, подобно тому, как отреагировали правительства Германии, Франции и Украины. Она также указала, что Верховная Рада осуждает какие-либо действия, препятствующие работе СММ ОБСЕ.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

15 мая украинская сторона указала на необходимость обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне АТО, а также потребовала расследования факта сексуальных домогательств боевика террористической группировки "ДНР" к женщине-наблюдателю на оккупированной территории.