Генпрокурор обвинил депутата Вилкула в организации титушек 9 мая в Днепре

На организаторов вышли благодаря добровольному соглашению сотрудничать со следствием одного из задержанных титушек.

Стало известно, кто организовывал титушек 9 мая в Днепре Василий Артюшенко, ZN.UA

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок"лично организовывал титушек 9 мая в Днепре, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Теперь мы точно знаем, кто организовывал и инструктировал этих титушек. И, господин руководитель "Оппозиционного блока", у меня плохие новости: они все инструктировались, организовывались и финансировались в вашем штабе в Днепропетровской области. Лично господином Вилкулом и господином Колесником", - сказал Луценко во время отчета в Верховной Раде, обращаясь к Вилкулу.

Луценко также напомнил, что в рамках расследования событий в Днепре 9 мая в настоящий момент задержаны не только титушки, которых всего было 250.

"Мы задержали несколько десятков тех, кто нападал на бойцов АТО. Установлено, кто их организаторы, и это было установлено благодаря добровольному соглашению сотрудничать со следствием одного из этих титушек", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.