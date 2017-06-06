Генпрокуратура умалчивает детали расследования по операции, которая планировалась в Крыму

В ГПУ сообщили лишь то, что ведут расследование в деле о российской агрессии.
Как сообщает "Украинская правда", это следует из ответа Генпрокуратуры на соответствующий журналистский запрос.
Так, на просьбу сообщить о результатах проверки документов, находящихся в Генштабе ВСУ, за период с 24.02.2014 по 10.03.2014 и указать, были ли допрошены по этому делу должностные и бывшие должностные лица, прокуратура сообщила только то, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 01.03.2014 относительно агрессии РФ.
Данное производство касается фактов планирования, подготовки и ведения агрессивной войны против Украины, которая привела к оккупации Крыма и прочим тяжелым последствиям.
При этом, в ГПУ отметили, что в "указанном производстве среди прочего исследуются действия должностных лиц сектора безопасности и обороны Украины относительно противодействия военной агрессии Российской Федерации на территории полуострова Крым в феврале-марте 2014 года"
В ответе говорится, что досудебное расследование в деле продолжается.
"Другая запрашиваемая информация является сведениями досудебного расследования и информацией с ограниченным доступом, и в настоящее время не может быть разглашена", - отмечается в ответе на запрос.
В Генпрокуратуре, таким образом, не ответили также на вопрос, кто именно остановил проведение спецоперации.
Ранее начальник Генштаба, командующий ВСУ генерал Виктор Муженко в комментарии для журналистов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины еще в начале марта 2014 года могли осуществить операцию по защите Крыма от российского вторжения и не дать возможность провести псевдореферендум относительно выхода полуострова из состава Украины.
По словам Муженко, который в то время занимал должность заместителя начальника Генштаба, 1 марта 2014 года он вместе с экс-замначальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложил вариант спецоперации в Крыму и подписал у начальника Генштаба соответствующие документы.
Однако, по его словам, после завершения заседания СНБО по поводу Крыма, Муженко и еще нескольких генералов в приемной перед своим кабинетом собрал первый замначальника Генштаба генерал-полковник Воробьев и сказал прекратить подготовку.
Глава Генштаба отметил, что план не осуществился потому, что "если нет политического решения, военные такие решения не принимают".ZN.UA