Генпрокуратура умалчивает детали расследования по операции, которая планировалась в Крыму

В ГПУ сообщили лишь то, что ведут расследование в деле о российской агрессии.

В ГПУ ничего не рассказывают о расследовании по срыву оборонительной операции в Крыму schlenger86 / Depositphotos

Генеральная прокуратура Украины не раскрывает подробности расследования обстоятельств украинской операции, которая планировалась в 2014 году для того, чтобы не допустить или осложнить захват российскими войсками степной части

Как сообщает "Украинская правда", это следует из ответа Генпрокуратуры на соответствующий журналистский запрос.

Так, на просьбу сообщить о результатах проверки документов, находящихся в Генштабе ВСУ, за период с 24.02.2014 по 10.03.2014 и указать, были ли допрошены по этому делу должностные и бывшие должностные лица, прокуратура сообщила только то, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 01.03.2014 относительно агрессии РФ.

Данное производство касается фактов планирования, подготовки и ведения агрессивной войны против Украины, которая привела к оккупации Крыма и прочим тяжелым последствиям.



При этом, в ГПУ отметили, что в "указанном производстве среди прочего исследуются действия должностных лиц сектора безопасности и обороны Украины относительно противодействия военной агрессии Российской Федерации на территории полуострова Крым в феврале-марте 2014 года"

В ответе говорится, что досудебное расследование в деле продолжается.

"Другая запрашиваемая информация является сведениями досудебного расследования и информацией с ограниченным доступом, и в настоящее время не может быть разглашена", - отмечается в ответе на запрос.

В Генпрокуратуре, таким образом, не ответили также на вопрос, кто именно остановил проведение спецоперации.

Ранее начальник Генштаба, командующий ВСУ генерал Виктор Муженко в комментарии для журналистов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины еще в начале марта 2014 года могли осуществить операцию по защите Крыма от российского вторжения и не дать возможность провести псевдореферендум относительно выхода полуострова из состава Украины.

По словам Муженко, который в то время занимал должность заместителя начальника Генштаба, 1 марта 2014 года он вместе с экс-замначальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложил вариант спецоперации в Крыму и подписал у начальника Генштаба соответствующие документы.

Однако, по его словам, после завершения заседания СНБО по поводу Крыма, Муженко и еще нескольких генералов в приемной перед своим кабинетом собрал первый замначальника Генштаба генерал-полковник Воробьев и сказал прекратить подготовку.

Глава Генштаба отметил, что план не осуществился потому, что "если нет политического решения, военные такие решения не принимают".