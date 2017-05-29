ФСБ задерживало водителя Вороненкова накануне убийства экс-депутата Госдумы - Максакова

Задержанного из Беларуси доставили в Россию, где допрашивали в течение 12 часов.

Водитель Вороненкова побывал в руках у ФСБ накануне убийства экс-депутата Госдумы Новая Газета

Вдова экс-депутата российского парламента Дениса Вороненкова рассказала о том, что передсотрудники ФСБ России похитили его водителя. По словам Марии Максаковой в интервью телеканалу ZIK , инцидент с похищением произошел в Беларуси.

"Едет наш водитель накануне, пересекает границу Беларуси. На блокпосту Гомеля останавливают водителя и туда вызывают вроде бы пограничников. А на самом деле приезжает два автобуса с ФСБ-шниками, нашего водителя похищают", - рассказала Максакова.

Впоследствии водителя Вороненкова конвоировали в Брянскую область Российской Федерации.

"Они похитили человека с территории Беларуси, конвоировали ее в Брянскую область, там они держали его в течение 12 часов, лишили связи, не кормили, не давали спать, задавали множество вопросов. Когда в результате Влад (водитель Воронекова – ред.) все-таки пересек границу Украины и приехал в то же утро в Киев, Денис испытал какое-то облегчение. Вместо того, чтобы подумать, для чего все это было", - подчеркнула вдова бывшего депутата.

Она также считает, что белорусские правоохранители должны тщательно расследовать факт похищения водителя российскими спецслужбами.

"Это что такое было? После этого мне будут говорить, что российские спецслужбы, ФСБ , непричастны к тому, что произошло? Они были настолько вовлечены, настолько внутри всего... Как они это сделали, они ли это сделали, - не могу сказать, но это точно входило в круг желаний", - подчеркнула Мария Максакова.

Вдова убитого Вороненкова отметила, что имеет все данные людей, которые похищали водителя ее мужа, и готова предоставить их правоохранительным органам.

Напомним, 23 марта в Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство. Киллер открыл по нему огонь возле отеля "Премьер Палас" в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым.

Во время нападения между киллером и телохранителем Вороненкова завязалась перестрелка, по итогам которой они оба получили ранения. От полученных ранений киллер скончался в больнице. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийство Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов - агент российских спецслужб, внедренный в силовые структуры Украины.