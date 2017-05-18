Фракция БПП отказалась рассматривать проект об особом статусе УПЦ Московского патриархата

Законопроекты о выходе общин из подчинения Московскому патриархату и об особом статусе этой структуры есть в повестке дня. Но, скорее всего, пока приняты не будут.
"Фракция приняла решение, что эти законопроекты не готовы для рассмотрения в зале. Поэтому сегодня в зале они рассматриваться не будут", - сказал Гончаренко агентству "Интерфакс-Украина".
Напомним, что повестке дня Рады на четверг, 18 мая, стоят два законопроекта, непосредственно касающихся деятельности УПЦ Московского патриархата. В частности, проект №4128 "О свободе совести и религиозных организациях" предусматривает о возможность менять подчиненность религиозной общины какому-либо центру.
Законопроект №4511 касается предоставления особого статуса религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном парламентом агрессором (России).
Интерфакс-Украина , ZN.UA ,