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Фракция БПП отказалась рассматривать проект об особом статусе УПЦ Московского патриархата

18 мая в 11:27

Законопроекты о выходе общин из подчинения Московскому патриархату и об особом статусе этой структуры есть в повестке дня. Но, скорее всего, пока приняты не будут.

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Сайт президента Украины
Верховная Рада сегодня не будет рассматривать законопроекты, касающиеся деятельности религиозных организаций, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Фракция приняла решение, что эти законопроекты не готовы для рассмотрения в зале. Поэтому сегодня в зале они рассматриваться не будут", - сказал Гончаренко агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, что повестке дня Рады на четверг, 18 мая, стоят два законопроекта, непосредственно касающихся деятельности УПЦ Московского патриархата. В частности, проект №4128 "О свободе совести и религиозных организациях" предусматривает о возможность менять подчиненность религиозной общины какому-либо центру.

Законопроект №4511 касается предоставления особого статуса религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном парламентом агрессором (России).

 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги религия закон
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