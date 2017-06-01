Еврокомиссар говорит о планах Порошенко отменить норму е-декларирования для активистов – СМИ

Хан говорит, что официальный Киев готов отказаться от нормы е-декларирования для антикоррупционеров.

Хан говорит про планы Порошенко отменить е-декларирование для активистов

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоганесс Хан утверждает, что получил заверения украинской власти по поводу намерений изменить законодательство по электронному декларированию. Согласно словам еврокомиссара, украинская власть готова отменить норму о, сообщает " Европейская правда ".

Хан также заявил, что принятие решения по е-декларированию для активистов было ошибкой со стороны государства.

Напомним, 23 мартав ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от необходимости подавать е-декларации. Однако во время рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.

Подробнее о проблеме несоответствия принятых в Украине законов конституционным гарантиям прав и свобод граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".