Две трети переселенцев с Донбасса сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями – МОМ

Многим беженцам не хватает денег на еду.

Многим переселенцам с Донбасса не хватает денег на еду pravdoryb.info

В Украине две трети внутренних переселенцев в из ОРДЛО и зоны АТО на Востоке Украины сталкиваются с финансовыми трудностями, многим из них не хватает денег на пропитание, отмечается в докладе Международной организации по миграции (МОМ).

В ее докладе по Украине говорится, что в среднем доход вынужденного переселенца составляет 1990 гривен - или 75 долларов США в месяц, что эквивалентно примерно 2,5 доллара в день. 21 процент внутренних перемещенных лиц в стране вынуждены довольствоваться двумя долларами. И это при том, что, что буханка хлеба стоит сейчас около 40 центов, пишет Центр новостей ООН со ссылкой на данные МОМ.

Отмечается, что по данным на апрель в Украине зарегистрированы официально более полутора миллионов внутренних переселенцев с востока страны. 42 % из них трудоустроены – это на семь процентов больше, чем в прошлом году.

Две трети всех вынужденных переселенцев снимают жилье, а одна пятая часть проживает с родственниками.

Как сообщалось, по данным МОМ около четверти пересленцев больше не намеены возвращаться на прежнее место жительства.