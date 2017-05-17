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Две трети переселенцев с Донбасса сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями – МОМ

17 мая в 07:23

Многим беженцам не хватает денег на еду. 

Беженцы переселенцы с Донбасса
Многим переселенцам с Донбасса не хватает денег на еду
pravdoryb.info
В Украине две трети внутренних переселенцев в из ОРДЛО и зоны АТО на Востоке Украины сталкиваются с финансовыми трудностями, многим из них не хватает денег на пропитание, отмечается в докладе Международной организации по миграции (МОМ). 

В ее докладе по Украине говорится, что в среднем доход вынужденного переселенца составляет 1990 гривен - или 75 долларов США в месяц, что эквивалентно примерно 2,5 доллара в день. 21 процент внутренних перемещенных лиц в стране вынуждены довольствоваться двумя долларами. И это при том, что, что буханка хлеба стоит сейчас около 40 центов, пишет Центр новостей ООН со ссылкой на данные МОМ.

Отмечается, что по данным на апрель в Украине зарегистрированы официально более полутора миллионов внутренних переселенцев с востока страны. 42 % из них трудоустроены  – это на семь процентов больше, чем в прошлом году.

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Две трети всех вынужденных переселенцев снимают жилье, а одна пятая часть проживает с родственниками. 

Как сообщалось, по данным МОМ около четверти пересленцев больше не намеены возвращаться на прежнее место жительства. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги переселенцы Украина финансы ООН жилье
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