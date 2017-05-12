Четверть беженцев с Донбасса решили никогда не возвращаться назад

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Большинство вынужденных переселенцев с оккупированных территорий Донбасса хотят вернуться, хотя и неизвестно когда.

Только 1% беженцев с Донбасса планируют вернуться назад в ближайшем будущем Правительственный портал

Только 1% временно перемещенных лиц сообщили о намерении вернуться на прежнее место жительства в ближайшем будущем, свидетельствуют данные исследования(МОМ).

Большинство ВПО отмечают, что планируют вернуться после завершения конфликта (39%), 17% говорят, что, возможно, вернутся в будущем.

26% респондентов выразили намерение не возвращаться никогда

Исследование Международной организации миграции проводилось в марте 2017 года. Всего методом личного интервью было опрошено 1025 внутренне перемещенных лиц по всей Украине.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в общественном мнении Украины преобладает отношение к жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей как к заложникам. Так, 31% считают, что большинство жителей оккупированной части Донбасса являются заложниками определенных обстоятельств (семейных, материальных и т. п), 24% считают, что эти граждане стали заложниками действий незаконных вооруженных формирований, а еще 14,5% называют их заложниками провальной политики центральной украинской власти относительно освобождения этих территорий от российских войск и сепаратистов.