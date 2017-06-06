Топ Новости
<
>

Дорожная полиция появится в сентябре – Князев

6 июня в 16:58

Новосозданные подразделения должны изменить ситуацию с высоким количеством ДТП на дорогах.

Mitsubishi Outlander полиция_1
Князев надеется, что дорожная полиция поможет побороть ситуацию с большим количеством ДТП на дорогах
МВД Украины
Выпуск первых сотрудников подразделений дорожной полиции состоится в сентябре 2017 года, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на церемонии передачи автомобилей полицейским Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, Князев отметил, что на сегодняшний день продолжается набор в ряды Нацполиции. В сентябре заработают первые подразделения дорожной полиции численностью 800-900 сотрудников. Для новых патрулей оставлено в резерве около 250 автомобилей.

Глава Нацполиции также выразил надежду, что благодаря новосозданным подразделениям до конца текущего года удастся в корне изменить ситуацию с высоким количеством ДТП на дорогах, а также правонарушений на улицах как крупных городов, так и сел.

Смотрите фото: Полиция получила 635 гибридных внедорожников Mitsubishi Outlander

Ранее заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев рассказал, что в функциональные обязанности сотрудников дорожной полиции отнесено обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства, будут реагировать на все проявления уголовного характера, которые будут проходить на их участке патрулирования.  

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги полиция дорога сотрудники
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...