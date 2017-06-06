Дорожная полиция появится в сентябре – Князев

Новосозданные подразделения должны изменить ситуацию с высоким количеством ДТП на дорогах.

Князев надеется, что дорожная полиция поможет побороть ситуацию с большим количеством ДТП на дорогах МВД Украины

Выпуск первых сотрудников подразделений дорожной полиции состоится в сентябре 2017 года, сообщил главаУкраины Сергей Князев на церемонии передачи автомобилей полицейским Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, Князев отметил, что на сегодняшний день продолжается набор в ряды Нацполиции. В сентябре заработают первые подразделения дорожной полиции численностью 800-900 сотрудников. Для новых патрулей оставлено в резерве около 250 автомобилей.

Глава Нацполиции также выразил надежду, что благодаря новосозданным подразделениям до конца текущего года удастся в корне изменить ситуацию с высоким количеством ДТП на дорогах, а также правонарушений на улицах как крупных городов, так и сел.

Ранее заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев рассказал, что в функциональные обязанности сотрудников дорожной полиции отнесено обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства, будут реагировать на все проявления уголовного характера, которые будут проходить на их участке патрулирования.