Дело о хищении "киотских денег" направили в суд

По результатам досудебного расследования, к уголовной ответственности привлечены десять человек.

В САП отчитались о прогрессе в деле "киотских денег" Новое время

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский районный суд Киева обвинительный акт, подготовленный по итогам досудебного расследования уголовного производства по факту покушения на завладение 336 млн грн, полученных Украиной по

Как сообщает пресс-служба САП, следствие установило, что группа лиц, в состав которой входили должностные лица ГП "Укрэкоресурс", путем обеспечения победы фиктивных компаний в тендерных процедурах совершили покушение на завладение государственными средствми в сумму 336 009 811, 63 грн.

Отмечается, что по результатам досудебного расследования, к уголовной ответственности привлечены десять человек. Среди них – директор ГП "Укрэкоресурс" О.Ю Коваль (обвинения ) и директор КП "Одессагорсвет" О.В.Прокопец.

Напомним, сведения о растрате "киотских денег" были внесены в Единый реестр досудебных расследований 21 января 2016 года.

1 апреля НАБУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве о хищении средств, выделенных Украине в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В январе 2016 года премьер-министр Арсений Яценюк дал поручение провести служебное расследование относительно возможных нарушений в Минэкологии во время конкурса по реконструкции систем освещения, когда тендер на 550 миллионов гривен выиграла фиктивная фирма. Глава Кабмина также распорядился уволить руководство министерства и ГП Украинские экологические инвестиции", провести служебное расследование и направить материалы в НАБУ.

Подробнее о "киотском деле" читайте в интервью Назара Холодницкого в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".