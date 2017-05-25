Черновицкий горсовет решил запретить "Оппоблок" и люстрировать экс-"регионалов" и коммунистов

Депутаты недовольны назначением бывшего "регионала" Кушнирика директором департамента ЖКХ.

В Черновцах не любят "регионалов" и коммунистов

Депутатына сессии 25 мая приняли решение о запрете деятельности партии "Оппозиционный блок" на территории города. Они также поддержали проведение люстрации бывших членов "Партии регионов", коммунистов и мэра Алексея Каспрука, передает "Укринформ"

Депутаты также приняли предложение председателя фракции "Свободы" Андрея Илюка рекомендовать городскому голове не назначать бывших "регионалов" и коммунистов в исполнительные органы власти.

К такому решению депутатов горсовета подтолкнуло назначение бывшего "регионала" Ярослава Кушнирика директором департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, Черновицкий горсовет состоит из фракций "Рідне місто" (10 депутатов), "Блока Петра Порошенко" (девять человек), "Батькивщины" (сем депутатов), "Самопомочи" (шесть человек), "Народного контроля" и "Свободы" (по п'ять депутатов).

Беспартийного Алексея Каспрука, который ранее состоял в "Батькивщине", избрали городским головой Черновцов в 2014 году. На внеочередных парламентских выборах 2014 года он прошел в Верховную Раду по спискам "Народного фронта", но отказался от депутатского мандата. В 2015 году Каспрук повторно выиграл выборы мэра Черновцов.