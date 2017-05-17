Бывшие украинские правоохранители мстят боевикам "ЛНР" за испорченные карьеры – ИС

Сотрудники "МВД ЛНР" обыскивают дома террористов и задерживают их по малейшему поводу.

Предатели Украины в Донбассе конфликтуют друг с другом nikvesti.com

Бывшие боевики НВФ террористической организации "ЛНР" пожаловались "органам безопасности" на участившиеся случаи обысков и арестов со стороны "", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На одном из последних совещаний руководства "МГБ ЛНР" было указано на многочисленные обращения в "органы безопасности ЛНР" сразу в нескольких населенных пунктах оккупированных районов Луганской области "ветеранов ополчения", жалующихся на необоснованные обыски, проводимые сотрудниками "МВД ЛНР" в их квартирах и домах, задержания и аресты под малейшим предлогом и без такового", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Сами экс-боевики считают, что обыски связаны с "местью" бывших украинских правоохранителей, перешедших на службу к террористам "ЛНР". С началом в Донбассе "русской весны" у многих из них "испортились карьеры" в МВД Украины.

Еще одной из версий является сотрудничество местных "правоохранителей" с "украинскими спецслужбами".

В свою очередь, в "МВД ЛНР" факты многочисленных обысков и задержаний обосновывают тем, что бывшие террористы являются "группой риска" как в плане хранения, так и использования в бытовых конфликтах и по хулиганским мотивам "нелегального" оружия. В "МГБ ЛНР" назначено расследование по фактам данных обращений.

Ранее в разведке сообщили о том, что между боевиками террористической группировки "ЛНР" и кадровыми войсками ВС РФ растет напряженность, уже переросшая в конфликт.

28 января секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил о том, что с начала оккупации Россией Крыма, на службу к агрессорам перешли 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Не изменили присяге всего 3900 человек.