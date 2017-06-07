Большинство украинцев одобряют деятельность ОУН и УПА

Исследование Института политических исследований Польской Академии наук, проведенное на Украине, показало, что украинцы постепенно избавляются от российских мифов о деятельности ОУН и УПА и не воспринимают польские.

Польские ученые выяснили отношение украинцев к ОУН и УПА Андрей Товстыженко, ZN.UA

(51%) выбрали только положительные характеристики деятельности УПА (среди 11 можно было выбрать до трех), только отрицательные – 6%, как позитивные, так и негативные – 11%, свидетельствуют данные опроса , проведенного в конце 2016 года.

Процент респондентов, среди девяти характеристик деятельности ОУН избравших только положительные (можно было выбрать до трех), составил 48%, только отрицательные – 22%, как положительные, так и отрицательные – 5%.

Среди источников исторических знаний для всего населения Украины первое место заняли разговоры с семьей и близкими (40%), потом - школа (38%), книги (36%), фильмы (29%), украинские телевизионные каналы (25%) и Интернет (24%).

История Украины считается очень важной или важной в ответах 83% жителей Украины; 82% считают такой историю своего региона (под регионом здесь чаще всего понимается область или несколько большая территория, которая охватывает исторический край, например, Галичину или Подолье). Процент тех, кто считает очень важной или важной историю СССР, составляет только 51%.

Опрос проводился на всей территории Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса, в период с 23 ноября 2016 по 6 декабря 2016 года, методом непосредственного опроса в домах респондентов (с использованием анкеты на бумаге - PAPI). Количество составляло 4000 человек и включало жителей Украины в возрасте от 18 лет. Исследование проводил Национальный центр культуры и Институт политических исследований Польской Академии наук. Работу на местах проводила Социологическая группа "Рейтинг" / Rating Group (Киев, Украина).

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2015 года относительное большинство украинцев (41%) поддерживала идею признать ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины, 38% опрошенных - не поддерживали. В течение 2014-2015 годов количество сторонников признания ОУН-УПА выросла с 27% до 41%, при этом число противников этой идеи существенно уменьшилось (с 52 до 38%). "Таким образом, впервые за годы исследования данного вопроса количество сторонников признания ОУН-УПА в Украине превысило количество противников", - отмечали социологи.