Более 40% беженцев с Донбасса посещали бывшие места своего проживания

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При поездках на оккупированные территории 92% сталкивались с очередями или другими препятствиями.

Большинство беженцев сталкиваются с препятствиями при поездках на оккупированные территории Правительственный портал

Почти половина вынужденных переселенцев (42%) посещали предыдущие места своего проживания на временно неподконтрольных правительству Украины территориях, свидетельствуют данные исследования(МОМ).

Основными причинами поездок на неподконтрольные территории являются посещение жилья и/или поддержание его в хорошем состоянии (68%), перевозка вещей (53%) и посещение друзей и/или семьи (35%).

Большинство беженцев (92%) отмечают, что они сталкиваются с препятствиями при посещении неподконтрольных территорий, и только 8% отмечают, что не сталкиваются с проблемами.

Важнейшими препятствиями являются очереди на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения (68%) и транспортное сообщение (25%).

Для 73% беженцев основным источником информации о ситуации на оккупированных территориях является информация от родственников или друзей, которые продолжают проживать или посещать ОРДЛО. Телевидение и интернет также являются одними из важнейших источников информации.

Исследование Международной организации миграции проводилось в марте 2017 года. Всего методом личного интервью было опрошено 1025 внутренне перемещенных лиц по всей Украине.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в общественном мнении Украины преобладает отношение к жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей как к заложникам. Так, 31% считают, что большинство жителей оккупированной части Донбасса являются заложниками определенных обстоятельств (семейных, материальных и т. п), 24% считают, что эти граждане стали заложниками действий незаконных вооруженных формирований, а еще 14,5% называют их заложниками провальной политики центральной украинской власти относительно освобождения этих территорий от российских войск и сепаратистов.