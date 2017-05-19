Боевики за прошедшие сутки 40 раз обстреляли украинские позиции в АТО

Трое украинских военнослужащих получили ранения.

За сутки ранены трое украинских военных Пресс-центр АТО/Facebook

За последние сутки в зоне АТО боевики 40 раз обстреляли украинские позиции. Трое украинских военных получили ранения. Количество обстрелов боевиков возросло с наступлением сумерек.

На мариупольском направлении, возле Широкиного, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 мм. По украинским позициям возле Широкиного боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм. Возле Богдановки, Чермалика и Павлополя боевики применяли легкое вооружение.

На донецком направлении, возле Авдеевки украинские позиции обстреливали из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов. Возле Каменки боевики стреляли из 82-мм минометов, а у Новосельского из крупнокалиберных пулеметов. Украинские позиции у Зайцевого обстреливали из гранатометов различных систем и вооружения БМП.

На луганском направлении зафиксировано 5 фактов обстрелов со стороны боевиков. У Троицкого боевики стреляли из 82-мм минометов и гранатометов, а у Малинового, Новозвановки и Новолоксандровки из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. С начала суток

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".