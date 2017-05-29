Боевики в Донбассе корректируют минометный огонь при помощи БПЛА - ИС

Беспилотники террористов также ведут разведку тактического тыла сил АТО.

Боевики стали чаще использовать беспилотники в зоне АТО

Российско-оккупационные войска в зоне проведения антитеррористической операции активно насыщают передовые позициитактического радиуса действия, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

При этом с этой целью применяются преимущественно адаптированные гражданские квадрокоптеры.

"На протяжении прошедших выходных не менее трех раз отмечались попытки боевиков в ходе огневых налетов и обстрелов корректировать минометный огонь при помощи БПЛА (еще дважды оккупанты вели с их помощью разведку тактического тыла сил АТО)", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Как отмечает координатор группы, "действия российско-террористических войск носят все более провокационный характер, оккупанты все более грубо и демонстративно нарушают Минские договоренности".

"Противник все чаще использует ствольную артиллерию и РСЗО, отмечаются случаи длительного ведения огня из артиллерийских систем и минометов с одних и тех же позиций (не встречая ответного огня от ВСУ, оккупанты после совершения огневых налетов не утруждают себя сменой огневых позиций или совершают маневр на минимальное расстояние)", - сообщает Дмитрий Тымчук.

Как сообщалось ранее, в конце апреля бойцы Вооруженных сил Украины под Волновахой Донецкой области сбили российский беспилотник типа "Орлан".

Ранее боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных.