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Боевики в Донбассе хотят избежать отправки на передовую – разведка

21 мая в 13:43

Террористы готовы участвовать в боевых действиях только за материальное поощрение.

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Российские наемники в Донбассе не хотят умирать на передовой
Facebook/Gennadiy Dubovoy
В зоне проведения антитеррористической операции растает количество военнослужащих ВС РФ, которые в случае обострения обстановки планируют уволиться со службы или избежать отправки на передовые позиции, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики установили, что большинство военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК ВС РФ в случае активизации боевых действий хотят дезертировать из-за страха погибнуть или получения ранения.

Единственным стимулом для продолжения службы в рядах оккупантов является денежное обеспечение в условиях отсутствия других источников заработка.

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Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги увольнение разведка боевики военнослужащие Донбасс Россия
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