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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Террористы готовы участвовать в боевых действиях только за материальное поощрение.

Российские наемники в Донбассе не хотят умирать на передовой Facebook/Gennadiy Dubovoy

В зоне проведения антитеррористической операции растает количество, которые в случае обострения обстановки планируют уволиться со службы или избежать отправки на передовые позиции, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики установили, что большинство военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК ВС РФ в случае активизации боевых действий хотят дезертировать из-за страха погибнуть или получения ранения.

Единственным стимулом для продолжения службы в рядах оккупантов является денежное обеспечение в условиях отсутствия других источников заработка.

Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.