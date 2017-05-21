Боевики в Донбассе хотят избежать отправки на передовую – разведка

Террористы готовы участвовать в боевых действиях только за материальное поощрение.
Разведчики установили, что большинство военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК ВС РФ в случае активизации боевых действий хотят дезертировать из-за страха погибнуть или получения ранения.
Единственным стимулом для продолжения службы в рядах оккупантов является денежное обеспечение в условиях отсутствия других источников заработка.
Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".
Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.ZN.UA