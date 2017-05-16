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Боевики пообещали включить в список по обмену пленными историка Козловского – Геращенко

16 мая в 06:49

Нужно согласовать дату освобождения.

Игорь Козловский
Появился шанс выменять у боевиков ученого Козловского
112 Украина
В список по обмену пленными, которых держат в заложниках боевики "ДНР" и "ЛНР", вероятно, включат и незаконно осужденного в Донецке ученого Игоря Козловского. Об этом, комментируя результаты работы Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Другая сторона, наконец, пообещала, в т. ч. в формате ТКГ, что при согласовании окончательных списков в них включат И. Козловского. Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления, и мы согласуем дату освобождения", - написала Геращенко на своей странице в Facebook. 

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Как сообщалось, 4 мая "военный трибунал "ДНР" "приговрил" ученого Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за "неблагонадежность".

Напомним, в январе прошлого года террористы "ДНР" похитили донецкого историка и религиоведа Игоря Козловского. Когда ученого похитили, дома у него остался парализованный сын, из-за которого Козловский и не мог покинуть оккупированную территорию.

Боевики заявили, что ученый мог "дестабилизировать ситуацию" в ОРДО.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Геращенко ДНР освобождение плен Донецк
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