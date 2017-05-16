Боевики пообещали включить в список по обмену пленными историка Козловского – Геращенко

Нужно согласовать дату освобождения.
"Другая сторона, наконец, пообещала, в т. ч. в формате ТКГ, что при согласовании окончательных списков в них включат И. Козловского. Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления, и мы согласуем дату освобождения", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, 4 мая "военный трибунал "ДНР" "приговрил" ученого Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за "неблагонадежность".
Напомним, в январе прошлого года террористы "ДНР" похитили донецкого историка и религиоведа Игоря Козловского. Когда ученого похитили, дома у него остался парализованный сын, из-за которого Козловский и не мог покинуть оккупированную территорию.
Боевики заявили, что ученый мог "дестабилизировать ситуацию" в ОРДО.ZN.UA