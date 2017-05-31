Бенедисюка повторно избрали председателем Высшего совета правосудия

За кандидатуру Бенедисюка проголосовали 17 членов Совета.

Игорь Бенедисюк переизбран в должности главы ВСП

Игоря, занимающего должность главы Высшего совета правосудия с 2015 года, повторно избрали на данную должность.

Как сообщается на сайте ВСП, 30 мая Совет рассмотрел заявление Бенедисюка о прекращении его полномочий как главы ВСП и вопрос о выборах главы Совета.

Отмечается, что заместитель главы ВСП Вадим Беляневич внес предложение выбрать главой Совета Игоря Бенедисюка.

"Путем тайного голосования 17 голосами "за" Главой Высшего совета правосудия избран Бенедисюк Игорь Михайлович" , – говорится в сообщении Совета.

Член ВСП, судья Высшего хозсуда Украины Игорь Бенедисюк был избран главой Высшего совета юстиции 9 июня 2015 года.

5 января 2017 года вступил в силу Закон Украины от 21 декабря 2016 года № 1798-VIII "О Высшем совете правосудия", котрый определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности ВСП. Высший совет юстиции был преобразован в Высший совет правосудия.