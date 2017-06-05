Bellingcat анонсировала два новых доклада по катастрофе MH17

Журналисты идентифицировали российских военных, которые транспортировали "Бук" до границы с Украиной.

Доклады будут обнародованы утром 5 июня independent.co.uk

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat сообщила о подготовке публикации двух новых докладов, посвященных, сбитого российским ЗРК "Бук" в небе над Донецкой областью.

Первый доклад будет посвящен анализу обнаруженной фотографии "Бука", сделанной накануне катастрофы MH17. Фотография была распространена российским механиком, который был в Курске, вероятно, весной 2013 года, передает ТСН.

"Это фото и наш анализ его служит "недостающим звеном" в определении места расположения и видимых деталей "Бука" в промежутке между зимой 2012-2013 и летом 2014 года", – пояснили в Bellingcat.

Второй доклад выйдет под заголовком "MH17 - Водители конвоя российского "Бука" в июне и июле 2014 года". Его авторам удалось идентифицировать российских военнослужащих, которые транспортировали "Бук" до границы с Украиной.

"Мы детализировали отдельные грузовые автомобили и прицепы, которые принимали участие в двух ключевых конвоях с июня по июль 2014 года, которые были размещены вблизи границы России и Украины, предоставляя дополнительные подробности деятельности российского 2-го автомобильного батальона 69-й Отдельной бригады материально-технического обеспечения (войсковая часть 11385) и 147-го автомобильного батальона материально-технического обеспечения (войсковая часть 83466)", – уточняют авторы доклада.

Доклады на английском и русском языках будут опубликованы в понедельник, 5 июня, в 7:30 по киевскому времени на сайте Bellingcat.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее об отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.