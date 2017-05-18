Апелляционный суд решил не арестовывать фигуранта дела Мартыненко

Первый заместитель главы "Нафтогаза" остается на свободе под личное поручительство нескольких народных депутатов.

Перелома пока останется на свободе ipress.ua

Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения для первого заместителя главы правления "Нафтогаза Украины" Сергея Переломы, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины задерживало по так называемому "делу Мартыненко". Таким образом, Перелома остается на свободе под личное поручительство нескольких народных депутатов, как это ранее решил Соломенский суд Киева.

Как сообщает пресс-служба суда, в среду коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева не удовлетворила жалобу, поданную прокурором, и оставила без изменений на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 года, "которым отказано в удовлетворении ходатайства старшего детектива - заместителя руководителя первого отдела детективов первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Переломы С.В. и применена мера пресечения в виде личного поручительства с возложением на подозреваемого обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в отношении подозреваемого Переломы С.В."

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В тот же день детективы задержали второго фигуранта по данному делу – заместителя председателя главы правления НАК "Нафтогаз Украина" Сергея Перелому. Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что обвинение будет настаивать на его аресте с с альтернативой внесения 100 миллионов гривень залога.

В 2016 году Перелому арестовывали по делу "Одесского припортового завода", но он вышел из СИЗО после внесения 80 миллионов гривень залога.