Апелляционный суд решил не арестовывать фигуранта дела Мартыненко

Первый заместитель главы "Нафтогаза" остается на свободе под личное поручительство нескольких народных депутатов.
Как сообщает пресс-служба суда, в среду коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева не удовлетворила жалобу, поданную прокурором, и оставила без изменений на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 года, "которым отказано в удовлетворении ходатайства старшего детектива - заместителя руководителя первого отдела детективов первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Переломы С.В. и применена мера пресечения в виде личного поручительства с возложением на подозреваемого обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в отношении подозреваемого Переломы С.В."
Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
В тот же день детективы задержали второго фигуранта по данному делу – заместителя председателя главы правления НАК "Нафтогаз Украина" Сергея Перелому. Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что обвинение будет настаивать на его аресте с с альтернативой внесения 100 миллионов гривень залога.
В 2016 году Перелому арестовывали по делу "Одесского припортового завода", но он вышел из СИЗО после внесения 80 миллионов гривень залога.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,