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Аэропорт "Жуляны" возобновил работу

25 мая в 17:03

В аэропорту производился капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.

аеропорт Київ, Жуляни, термінал А
В "Жулянах" отремонтировали взлетную полосу
airport.kiev.ua
Столичный аэропорт "Киев" (Жуляны) возобновил свою работу после десятидневного перерыва.

"10 дней, с 14 по 24 мая, в аэропорту длился текущий ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы. Все рейсы в этот период исполнял Международный аэропорт Борисполь", - сообщила пресс-служба аэропорта на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что первую посадку на отремонтированную полосу совершил в 1:10 самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines (рейс Варшава-Киев). 

Во время ремонта ВПП также выполнялись работы по реконструкции, модернизации терминалов аэропорта и настройка нового оборудования с целью увеличения пропускной способности предприятия.

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Ранее в аэропорту объяснили, что эта зима была очень сложной из-за метеоусловий, с перепадом температур, ледяными дождями и оттепелью, все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но и на состоянии взлетно-посадчной полосы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги аэропорт ремонт Жуляны
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