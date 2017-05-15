Топ Новости
<
>

В Японии создадут свой летающий автомобиль

15 мая в 05:57

Японский автогигант Toyota поддержит инженеров, которые занимаются разработкой летающего автомобиля.

летающий автомобиль
Японский летающий автомобиль поднимется в воздух к Олимпиаде в Токио
Русская служба Би-би-си
Автоконцерн Toyota согласился поддержать стартап Cartivator по созданию летающего автомобиля.

Автогигант выделит более 350 тыс. долларов на проект Skydrive, автомобиль которого создается по принципу беспилотников и будет оснащен тремя колесами и четырьмя роторами, пишет Русская служба Би-би-си.

30 инженеров, которые занимаются созданием прототипа, надеются поднять его в воздух к токийской летней Олимпиаде 2020-го года.

При размерах 2,9 на 1,3 метра их аппарат будет самой маленькой летающей машиной.

Она полетит со скоростью 100 км/ч, поднимаясь над землей на 10 метров.

Читайте также: Изобретатель из Британии собрал в гараже "летающий велосипед"

Летающие автомобили также разрабатывают инженеры из Нидерландов, Китая, Германии, Израиля и США.

По материалам: Русская служба Би-би-си
Читайте также
Тэги Япония машина прототип стартап разработки беспилотник
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ