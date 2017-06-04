В Украине фактически отсутствует государственная космическая политика – мнение

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Несмотря на отсутствие четкой государственной политики, по всем программным документам на нее ссылаются и выделяют бюджетные средства.

Украина пока не смогла сформулировать собственную политику в космической отрасли

За все годы независимости в Украине ни разу не смогли сформулировать государственную космическую политику, которая смогла бы четко определить цели страны в космосе и помочь сформулировать пути их достижения. Об этом в своей статье дляпишет Андрей Колесник.

По его словам, отсутствие подобной политики можно списать и на несовершенство законодательства, недостаток политической воли, слабость соответствующих учреждений, нехватку высококвалифицированных кадров и ограниченность финансирования.

"Но диагноз, скорее всего, заключается в нежелании основных игроков в государстве иметь четко определенные общую цель космической деятельности в Украине и направления ее развития, что сделало бы невозможными субъективизм, волюнтаризм и, в отдельных случаях, некомпетентность в вопросах ее организации и внедрения", – говорится в статье.

При этом автор указывает, что несмотря на отсутствие четкой государственной политики, по всем программным документам на нее ссылаются и выделяют бюджетные средства.

"Несмотря на ни разу не установленные долгосрочные цели государственной политики, для их достижения каждые пять лет (!) разрабатывается и внедряется Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа. Советского Союза с плановой экономикой уже давно нет, а в Украине в одной из сфер деятельности воскресили пятилетки!", – указывает автор.

Ранее директор Института космических исследований, член-корреспондент НАН Украины Олег Федоров в своей статье для ZN.UA писал, что в нынешнем году правительство фактически полностью прекратило финансирование научной космической программы Украины, выделив на нее символическую сумму в 29 млн грн, в то время как Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) заморозило все текущие и перспективные научные проекты.

Подробнее о проблемах украинской космической отрасли и способах их решения читайте в статье Андрея Колесника "Куда движется наш "космический корабль?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".