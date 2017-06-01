В США представили самолет для запуска ракет в космос

Размах крыльев самолета составил 117 метров.

Размах крыльев самолета составил 117 метров

Компания Stratolaunch Systems, которая была создана одним из основателей Microsoft Полом Алленом, представила самолет , предназначенный для запуска ракет в космос, сообщает Popular Mechanics.

Размах крыльев самолета, который получил неофициальное название "Скала", составил 117 метров, а его длина составляет 97 метров. Самолет оснащен шестью моторами, а ракеты должны располагаться между его двумя фюзеляжами. Масса самолета без нагрузки составляет 250 тонн, с нагрузкой – 590 тонн.

На данный момент Stratolaunch Systems занимается разработкой ракет, которые будут запускаться с самолета.

Ранее Airbus получил патент на создание сверхзвукового пассажирского самолета. Самолет сможет совершать перелет от Лондона до Нью-Йорка за один час, в то время как снятый с производства "Конкорд" справлялся с этой задачей за 3,5 часа.