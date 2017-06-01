Топ Новости
<
>

В США представили самолет для запуска ракет в космос

1 июня в 11:35

Размах крыльев самолета составил 117 метров.

33
Размах крыльев самолета составил 117 метров
Компания Stratolaunch Systems, которая была создана одним из основателей Microsoft Полом Алленом, представила самолет, предназначенный для запуска ракет в космос, сообщает Popular Mechanics.

Размах крыльев самолета, который получил неофициальное название "Скала", составил 117 метров, а его длина составляет 97 метров. Самолет оснащен шестью моторами, а ракеты должны располагаться между его двумя фюзеляжами. Масса самолета без нагрузки составляет 250 тонн, с нагрузкой – 590 тонн.

На данный момент Stratolaunch Systems занимается разработкой ракет, которые будут запускаться с самолета.

Читайте также: В Новой Зеландии впервые запустили ракету в космос

33

Ранее Airbus получил патент на создание сверхзвукового пассажирского самолета. Самолет сможет совершать перелет от Лондона до Нью-Йорка за один час, в то время как снятый с производства "Конкорд" справлялся с этой задачей за 3,5 часа.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги самолет ракета запуск космос
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...