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В Нидерландах построили участок трассы для тестирования поезда Hyperloop

2 июня в 13:33

Поезд будет курсировать между Амстердамом и Парижем.

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Hyperloop будет запущен в Нидерландах в 2021 году
Голландский технический стартап Hardt Global Mobility  построил участок для тестирования технологии вакуумного поезда Hyperloop, который будет курсировать между Амстердамом и Парижем с 2021 года, сообщает Science Alert.

Команда из Делфтского университета в этом году выиграла конкурс SpaceX на получение права на разработку технологии для Hyperloop и уже получила первый транш финансирования в размере 675 тысяч долларов.

Длина построенного командой тестового участка составляет 30 метров. "В этом объекте мы будем тестировать все системы, которые не требуют высокой скорости. Все системы безопасности будут испытаны на низкой скорости", - сказал генеральный директор Hardt Global Mobility, Тим Хаутер.

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Проект вакуумного поезда был предложен Илоном Маском. Hyperloop будет представлять собой систему труб, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами. Предполагается, что капсулы внутри нее будут достигать скорости 1130 километров в час. Hyperloop будет совмещать в себе технологии вакуумного поезда и поезда на магнитной подушке. Капсулы в Hyperloop будут двигаться по герметичной трубе, давление в которой равно одной тысячной атмосферного.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Hyperloop поезд технологии тестирование
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